Открыли новое троллейбусное депо

«Серьёзные работы, связанные с обновлением общественного транспорта, невозможны без создания современной инфраструктуры обслуживания этого транспорта, — уверен Алексей Текслер. — Это пример уникального объекта, в стране больше 20 лет ничего подобного не строилось. На Свердловском тракте сейчас строится ещё одно депо, там объект будет еще больше. Все наши планы по обновлению троллейбусного парка с учётом этих объектов будут реализованы. В этом году мы также закончим обновление трамвайного парка. В начале следующего года должны уйти от старых маршруток: будет большое обновление автобусов».