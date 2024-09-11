Открыли новое троллейбусное депо

С работой троллейбусного депо № 1 ознакомился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«20 лет подобного не строилось»
Строительство станции — часть масштабного проекта по модернизации транспортной инфраструктуры «Челябинский троллейбус». Проект реализовали рамках концессионного соглашения с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ и финансирование Банка ДОМ.РФ.
«Серьёзные работы, связанные с обновлением общественного транспорта, невозможны без создания современной инфраструктуры обслуживания этого транспорта, — уверен Алексей Текслер. — Это пример уникального объекта, в стране больше 20 лет ничего подобного не строилось. На Свердловском тракте сейчас строится ещё одно депо, там объект будет еще больше. Все наши планы по обновлению троллейбусного парка с учётом этих объектов будут реализованы. В этом году мы также закончим обновление трамвайного парка. В начале следующего года должны уйти от старых маршруток: будет большое обновление автобусов».
Депо находится на улице Артиллерийской и может обслуживать до 50 современных троллейбусов. Комплекс включает автоматический моечный комплекс, который предусматривает новейшие экологические решения — систему замкнутого цикла водоснабжения и многоуровневой очистки воды, что позволит максимально снизить сброс в ливневую систему города.
Есть в депо и административно-бытовой корпус с функциональными блоками по диспетчеризации, предрейсовому медицинскому осмотру, оформлению и подготовке водительского состава к работе на рейсе.
Тяговая подстанция и контактная троллейбусная сеть на территории площадки позволяет полностью обеспечить энергоснабжение депо.
Все работы завершат до конца года
«Перезагрузка» троллейбусной системы — часть реформы всего транспорта в Челябинске. Это уникальный проект в масштабах всей России, первая троллейбусная концессия в стране, которая с открытием нового депо выходит на финишную прямую«, — рассказал директор подразделения “Инфраструктурные облигации” ДОМ.РФ Александр Аксаков.
Напомним, что в течение более чем десяти лет в Челябинске действовала только одна станция, что, конечно, сказывалось на работе троллейбусного парка. После окончания строительно-монтажных работ на площадке депо № 1 в рамках проекта начнётся реконструкция депо № 2 на Свердловском тракте. В планах также обновление контактной сети, модернизация и строительство тяговых подстанций.
Все работы планируется завершить до конца текущего года
«Открытие депо № 1 позволит существенно улучшить условия труда водителей и сотрудников сервисной службы, а также избежать нулевых пробегов, улучшить качество и ритмичность пассажирских перевозок, — говорит генеральный директор Группы Синара Виктор Леш. — Мы вышли на принципиально новый уровень технологии обслуживания городского электротранспорта с высокими требованиями к организации процессов и экологической составляющей».
Открытие нового депо — лишь часть большой работы. Проект предусматривает закупку 168 новых троллейбусов — часть из них уже работает на таких маршрутах, как № 10, 12, 14, 19.