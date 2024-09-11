Жители Самары и Тольятти назвали желаемый уровень МРОТ

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили у жителей мегаполисов, сколько должен составлять минимальный размер оплаты труда в их городе. Опрос проводился в период с 7 августа по 9 сентября 2024 года.
Так, жители Самары назвали желаемый уровень МРОТ в размере 50 200 рублей. В декабре 2023 года эта сумма составляла 38 100 рублей.
В Тольятти, по мнению горожан, МРОТ должен составлять 48 400 рублей. В декабре прошлого года эта сумма была равна 37 700 ₽
У жителей Москвы самые высокие запросы к уровню МРОТ — в среднем 60 200 рублей в месяц. Второе место занимает Хабаровск — 56 000 рублей, третье — Санкт-Петербург с суммой 55 800 рублей.
А самые скромные ожидания — в Рязани (45 800 ₽), Кирове и Липецке (по 46 700 ₽).