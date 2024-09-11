В Екатеринбурге суд решил изъять завод «Исеть» у его бывшего гендиректора

В Екатеринбурге суд принял решение изъять завод «Исеть» у предпринимателя и бывшего депутата Государственной Думы Малика Гайсина. С иском о передаче предприятия государству обращалась Генеральная прокуратура, сообщает издание KU66.RU.
Соответствующее решение принято после отмены Верховным судом Российской Федерации предыдущего постановления — инстанция вернула дело на повторное рассмотрение. Вместе с этим Ленинский районный суд рассматривает уголовное дело против экс-гендиректора «Исети». Малик Гайсин обвиняется в растрате (часть четвертая статьи 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). Судебный процесс начался 29 марта 2023 года.
Следствие полагает, что Малик Гайсин похитил у завода более 330 миллионов рублей. Деньги он передал в качестве займов на счета подконтрольных компаний, чем причинил ущерб госкорпорации «Ростех».
В марте 2023 года Малика Гайсина задержали, а Верх-Исетский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.