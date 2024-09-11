В Волгограде Андрей Бочаров открыл движение по горнополянскому путепроводу

— Это хорошее событие для жителей Волгограда, Волгоградской области. Все вы прекрасно знаете, что это одно из напряженных мест: здесь пять поселков и десятки СНТ — сотни тысяч людей пользуются данным переездом. И мы знаем, какие здесь были пробки. Благодаря эффективной работе подрядчика, конструктивного взаимодействия с РЖД нам удается на два месяца раньше сдать этот проект. На этом направлении остается еще один объект — обход Нового Рогачика; над решением этого вопроса мы интенсивно работаем, — подчеркнул Андрей Бочаров.