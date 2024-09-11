Третий этап строительства улицы Строителей планируют завершить в этом году

Строительство третьего этапа улицы Строителей в Перми подрядчик ведет с опережением графика. Речь идет об участке от улицы Папанинцев до площади Гайдара протяженностью 1,38 километров.
Как сообщает пресс-служба краевого парламента, накануне ход работ оценили депутаты Заксобрания. По условиям госконтракта возведение новой дороги должны завершить только в 2025 году. Но учитывая опережение графика, работы планируют закончить уже в этом году.
Напомним, что строительство магистрали «Переход улицы Строителей от улицы Куфонина до улицы Стахановской» состоит из четырех этапов. На третьем этапе подрядчик построит дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над улицей Локомотивной.
Новая дорога будет четырехполосной с разделительной полосой. Вдоль улицы разместят шумозащитные экраны, автобусные остановки, а также уложат тротуары и сделают велосипедные дорожки. Полностью ввести магистраль планируется в 2027 году. Ее протяженность составит 7,2 километра.