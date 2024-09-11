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Желаемый уровень МРОТ в Хабаровске составляет 56 000 рублей

Почти за год эта сумма увеличилась на 13,6 тысяч рублей.

Источник: AmurMedia

Жители крупных городов — за МРОТ в 2,5 раза выше федерального. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) выяснил у экономически активного населения мегаполисов, сколько должен составлять минимальный размер оплаты труда в их городе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе SuperJob.

В Хабаровске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 56 000 рублей, в декабре прошлого года эта сумма была равна 43 600 рублей, в августе 2023 — 42 400 рублей, а в ноябре 2022 — 40 800 рублей.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: в среднем 60200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в два раза ниже — 29 389 рублей. За год фактический МРОТ был увеличен на +18,5%, а запросы москвичей к размеру минимальной оплаты труда с декабря 2023 года выросли на треть.

На втором месте — Хабаровск с пожеланиями к уровню МРОТ в размере 56000 рублей в месяц.

На третьем — Санкт-Петербург. В северной столице желаемый МРОТ составляет 55800 рублей (ожидания выросли на 30%), фактический — 28 750 рублей (+15% за год).

В топ-5 городов с самыми высокими пожеланиями по МРОТ также вошли Владивосток (55700 рублей в месяц) и Екатеринбург (53400 рублей).

Самые скромные ожидания — в Рязани (45800 рублей в месяц, +17% к декабрю 2023 года), Кирове и Липецке (по 46700 рублей, +25%).