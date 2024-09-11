Омичам назвали профессии с зарплатой до 250 тысяч рублей

Аналитики центра Зарплаты.ру назвали самые высокие предлагаемые зарплаты в Омской области в сентябре. В частности, потенциальный директор медицинского центра может рассчитывать на доход от 150 до 250 тысяч рублей при наличии высшего экономического или медицинского образования и опыта управления штатом более 50 человек.