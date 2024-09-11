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Омичам назвали профессии с зарплатой до 250 тысяч рублей

При этом средняя зарплата в регионе составляет около 60 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

Аналитики центра Зарплаты.ру назвали самые высокие предлагаемые зарплаты в Омской области в сентябре. В частности, потенциальный директор медицинского центра может рассчитывать на доход от 150 до 250 тысяч рублей при наличии высшего экономического или медицинского образования и опыта управления штатом более 50 человек.

Механик-инструктор в Омском лётно-техническом колледже может зарабатывать от 160 тысяч рублей, требуется опыт эксплуатации и обслуживания вертолётов. Программист 1С в сети розничной торговли получает от 150 тысяч рублей, а управляющий магазином дверей — от 80 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, старшему помощнику капитана на теплоходе «Мотозавозня № 22» предлагают до 105 тысяч рублей. Врачи-инфекционисты, стоматологи-терапевты и отоларингологи также входят в топ высокооплачиваемых профессий, их заработок начинается от 100 тысяч рублей.

Добавим, что средняя зарплата в Омской области в августе составила около 60 тысяч рублей, что на 54% выше по сравнению с прошлым годом.