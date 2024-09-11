Китай и Россия обсудят вопросы развития туризма в Хабаровске

Делегации из китайских городов Фуюань и Хэган подтвердили своё участие в международном туристическом форуме «Открой Дальний Восток», который пройдёт в Хабаровске с 18 по 22 сентября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», помимо гостей из Поднебесной столицу региона посетят представители туристического и гостиничного бизнеса, а также различных профильных объединений из Москвы, Красноярского края, Нижегородской и Иркутской областей, Бурятии, Камчатки, Магадана, Сахалина, Приморья, Амурской области, ЕАО и других регионов страны.
— Мероприятия форума откроются 18 сентября в 09:30 серией образовательных мастер-классов. С 12:00 начнутся основные сессии и дискуссии. Обязательно обсудим итоги летнего сезона — 2024, разберемся в особенностях и трендах, которые сегодня показывают летние путешествия. Особое внимание поручениям президента России Владимира Путина и текущим результатам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части развития туристических троп. Также в повестке развитие международных отношений, география зарубежных направлений и продвижение дальневосточных регионов за границей, — отметила глава Минтуризма региона Екатерина Пунтус. По информации пресс-службы краевого ведомства, отдельная сессия будет посвящена Всероссийскому конкурсу «Дальний Восток — земля приключений», благодаря которому растёт интерес жителей России к путешествиям по дальневосточным регионам. Конкурс, инициированный полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым, проводится во второй раз. Каждый из его участников может получить солидный денежный приз. В дискуссии примут участие победители первого сезона, а также члены жюри, которые расскажут, что нужно, чтобы снять лучшее видео.
— Помимо официальной части, на набережной стадиона им. Ленина состоится уличный фестиваль «Мы — большая страна», главной изюминкой которого станет «ГастроХаб». Кулинарный праздник пройдет с 20 по 22 сентября. Жители и гости края смогут окунуться в мир гастрономии и попробовать блюда от 12 шеф-поваров из разных регионов России. Будут организованы интерактивные развлечения и фотозоны, свой туристический потенциал на «Улице районов края» представят муниципальные образования, также запланировано участие туристский информационных центров из дальневосточных регионов, — добавила Екатерина Пунтус. Напомним, форум «Открой Дальний Восток» является официальной дальневосточной площадкой российского туристического форума «Путешествуй!». Форум проходит по инициативе Правительства Хабаровского края, при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, и Фонда Росконгресс.