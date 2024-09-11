Китай и Россия обсудят вопросы развития туризма в Хабаровске

— Мероприятия форума откроются 18 сентября в 09:30 серией образовательных мастер-классов. С 12:00 начнутся основные сессии и дискуссии. Обязательно обсудим итоги летнего сезона — 2024, разберемся в особенностях и трендах, которые сегодня показывают летние путешествия. Особое внимание поручениям президента России Владимира Путина и текущим результатам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части развития туристических троп. Также в повестке развитие международных отношений, география зарубежных направлений и продвижение дальневосточных регионов за границей, — отметила глава Минтуризма региона Екатерина Пунтус. По информации пресс-службы краевого ведомства, отдельная сессия будет посвящена Всероссийскому конкурсу «Дальний Восток — земля приключений», благодаря которому растёт интерес жителей России к путешествиям по дальневосточным регионам. Конкурс, инициированный полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым, проводится во второй раз. Каждый из его участников может получить солидный денежный приз. В дискуссии примут участие победители первого сезона, а также члены жюри, которые расскажут, что нужно, чтобы снять лучшее видео.