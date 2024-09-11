В «Россети Урал» назначен новый гендиректор

Рябушев в должности исполняющего обязанности гендиректора утвержден 9 сентября на собрании совета директоров. Предыдущий гендиректор Александр Пятигор ушел на руководящую должность в «Россети Московский регион». На Урале Пятигор проработал два года.
Владимир Рябушев пришел в «Россети Урал» в начале 2021 года из АО «Башкирэнерго», где также занимал руководящие должности. Пока непонятно, окончательное это назначение или же на должность пришлют другого человека.
«Россети Урал» работает на территории Свердловской, Челябинской областей и в Пермском крае. Электросетевой комплекс организации — это свыше 156 тыс. км линий электропередачи 0,4−110 кВ и более 39 тыс. центров питания различного класса напряжения. В состав компании входят три филиала и два дочерних зависимых общества, осуществляющих деятельность на территории Екатеринбурга, а также высокотехнологичный учебный центр по подготовке и повышению квалификации кадров для энергетической отрасли.
Юлия Литвиненко