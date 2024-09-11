В «Россети Урал» назначен новый гендиректор

«Россети Урал» работает на территории Свердловской, Челябинской областей и в Пермском крае. Электросетевой комплекс организации — это свыше 156 тыс. км линий электропередачи 0,4−110 кВ и более 39 тыс. центров питания различного класса напряжения. В состав компании входят три филиала и два дочерних зависимых общества, осуществляющих деятельность на территории Екатеринбурга, а также высокотехнологичный учебный центр по подготовке и повышению квалификации кадров для энергетической отрасли.