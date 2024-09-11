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SuperJob: желаемый уровень МРОТ в Новосибирске составляет 50 900 рублей

Это в 2,6 раза больше, чем региональный минимальный размер оплаты труда, установленный на 2024 году.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Сервис SuperJob опубликовал результаты исследования, которое проводилось в сентябре в крупных российских городах. Опрос показал: жители мегаполисов России считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть значительно выше федерального уровня.

В Новосибирске жители считают, что желаемый уровень МРОТ должен составлять 50 900 рублей. В настоящее время МРОТ в Новосибирской области составляет 19 242 рубля в месяц. На эту сумму начисляется районный коэффициент 1,25. За последние несколько лет ожидания жителей Новосибирска по уровню МРОТ увеличились. Так, в августе 2023 опросы показывали, что желаемый уровень составляет 40 800 рублей..

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей — в среднем 60 200 рублей в месяц. Фактический МРОТ в столице составляет 29 389 рублей. На втором месте по уровню ожиданий к МРОТ — Хабаровск (56 000 рублей в месяц). На третьем месте — Санкт-Петербург (55 800 рублей в месяц). В пятерку городов с самыми высокими пожеланиями по уровню МРОТ также вошли Владивосток (55 700 рублей в месяц) и Екатеринбург (53 400 рублей). Самые скромные ожидания — в Рязани (45 800 рублей в месяц), Кирове и Липецке (по 46 700 рублей).
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