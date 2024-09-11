SuperJob: желаемый уровень МРОТ в Новосибирске составляет 50 900 рублей

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей — в среднем 60 200 рублей в месяц. Фактический МРОТ в столице составляет 29 389 рублей. На втором месте по уровню ожиданий к МРОТ — Хабаровск (56 000 рублей в месяц). На третьем месте — Санкт-Петербург (55 800 рублей в месяц). В пятерку городов с самыми высокими пожеланиями по уровню МРОТ также вошли Владивосток (55 700 рублей в месяц) и Екатеринбург (53 400 рублей). Самые скромные ожидания — в Рязани (45 800 рублей в месяц), Кирове и Липецке (по 46 700 рублей).

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