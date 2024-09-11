В Береговом проезде появится дом по программе реновации

На западе столицы в районе Филевский Парк появится еще одна новостройка по программе реновации. Уже готов градостроительный план земельного участка площадью 0,34 гектара. Новое здание расположится по адресу: Береговой проезд, земельный участок № 9/1. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).
«Новостройка общей площадью 16,2 тысячи квадратных метров появится на западе столицы в перспективном районе, где реализуются масштабные проекты по его преображению и функциональному наполнению. Сама программа реновации жилищного фонда реализуется по двум основным принципам — это новый дом и комфортная и продуманная среда рядом с ним», — отметила Юлиана Княжевская.
Проектные решения по реализации программы реновации предусматривают обеспечение реновационных кварталов всей необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами и поликлиниками.
Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос вдвое — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.