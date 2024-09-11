Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка

Несмотря на засуху, крымскому агропрому в этом году удалось существенно нарастить производство подсолнечного масла, а также фруктовых и овощных соков, молочной продукции и других пищевых продуктов. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». Это произошло за счет наращивания производственных мощностей и внедрения новых технологий в регионе.