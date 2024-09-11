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Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. В Крыму приступили к уборке подсолнечника. В этом году площади посевов этой культуры увеличились по сравнению с прошлым годом более чем на три тысячи гектаров, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году крымским аграриям предстоит убрать урожай подсолнечника более, чем с 57 тысяч гектаров. Для сравнения, в 2023 году было убрано 53,8 тысячи гектаров», — заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.

Самые крупные посевы подсолнечника в хозяйствах Красногвардейского (12,4 тыс. га), Раздольненского (5,8 тыс. га), Джанкойского (5,5 тыс. га).

В этом году из-за сложных погодных условий урожайность подсолнечника даже на лучших площадях составит до 1 тонны с гектара. Для сравнения, в прошлом году она составляла 1,5 тонны, отметил замминистра. При этом Республика Крым будет полностью обеспечена необходимым количеством масла семян подсолнечника, подчеркнул Тютюник.

ООО «Ильич-Агро Крым» в селе Табачное Джанкойского района — один из крупнейших производителей подсолнечника. На предприятии выращивают более 5,5 тыс. гектаров этой культуры. Урожайность в этом году на предприятии 1,2 тонны с гектара — лучше, чем ожидали, сказал главный агроном Юрий Кравчук.

Несмотря на засуху, крымскому агропрому в этом году удалось существенно нарастить производство подсолнечного масла, а также фруктовых и овощных соков, молочной продукции и других пищевых продуктов. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». Это произошло за счет наращивания производственных мощностей и внедрения новых технологий в регионе.

сельское хозяйство