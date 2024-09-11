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Омская область получила 112 миллионов рублей на дешёвые авиаперелёты

Омичам доступно 12 субсидируемых маршрутов.

Источник: Om1 Омск

Министерство транспорта Омской области возместило авиакомпаниям 112 миллионов рублей на перелёты жителей города по стране. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.

В действующем расписании Омского аэропорта омичам доступны 12 направлений полётов по дешёвым билетам за счёт субсидий. Среди них следующие маршруты:

«Ямал» осуществляет авиарейсы в Надым, Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск; «ЮВТ Аэро» летает из Омска в Абакан, Горно-Алтайск, Самару и Тобольск; «Азимут» выполняет рейсы в Уфу; «Северный ветер» летает из Омска в Казань; «Рэд Вингс» выполняет полеты из Омска в Екатеринбург и Минеральные Воды.

Напомним, что на этой неделе несколько авиакомпаний объявили распродажу билетов по выгодной цене. Скидки предоставят компании «Аэрофлот» и «Победа».