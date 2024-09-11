Омская область получила 112 миллионов рублей на дешёвые авиаперелёты

«Ямал» осуществляет авиарейсы в Надым, Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск; «ЮВТ Аэро» летает из Омска в Абакан, Горно-Алтайск, Самару и Тобольск; «Азимут» выполняет рейсы в Уфу; «Северный ветер» летает из Омска в Казань; «Рэд Вингс» выполняет полеты из Омска в Екатеринбург и Минеральные Воды.