Омская область получила 112 миллионов рублей на дешёвые авиаперелёты

Министерство транспорта Омской области возместило авиакомпаниям 112 миллионов рублей на перелёты жителей города по стране. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
В действующем расписании Омского аэропорта омичам доступны 12 направлений полётов по дешёвым билетам за счёт субсидий. Среди них следующие маршруты:
«Ямал» осуществляет авиарейсы в Надым, Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск; «ЮВТ Аэро» летает из Омска в Абакан, Горно-Алтайск, Самару и Тобольск; «Азимут» выполняет рейсы в Уфу; «Северный ветер» летает из Омска в Казань; «Рэд Вингс» выполняет полеты из Омска в Екатеринбург и Минеральные Воды.
Напомним, что на этой неделе несколько авиакомпаний объявили распродажу билетов по выгодной цене. Скидки предоставят компании «Аэрофлот» и «Победа».