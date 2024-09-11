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К концу года по развязке у «Калины» запустят движение

Мэр Екатеринбурга анонсировал запуск движения по эстакадам развязки у «Калины».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге уже к концу года запустят движение по развязке у концерна «Калина». Об этом в эфире Прямой линии рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

— Тяжелый объект. Скрывать не буду. Ведется четвертый этап строительства. До конца года на объекте планируем запустить движение по эстакадам 3 и 4 этапа, — сказал Алексей Орлов. — Общая готовность объекта — 77%.

Глава города отметил, что генеральный подрядчик не обращался по переносу сроков действующего муниципального контракта.

— Работы ведутся. В процессе строительства были выявлены дополнительные объемы, которые не были учтены в проектной документации, — сказал глава города. — Большой объем при этом был связан с переустройством инженерных сетей. Каждый вид таких работ требует финансирования. Безусловно, ограничение поставок некоторых материалов, которые были заложены в проектных решениях, привело к корректировке проектной документации. Сейчас обновленная проектная документация проходит повторную государственную экспертизу.