К концу года по развязке у «Калины» запустят движение

В Екатеринбурге уже к концу года запустят движение по развязке у концерна «Калина». Об этом в эфире Прямой линии рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
— Тяжелый объект. Скрывать не буду. Ведется четвертый этап строительства. До конца года на объекте планируем запустить движение по эстакадам 3 и 4 этапа, — сказал Алексей Орлов. — Общая готовность объекта — 77%.
Глава города отметил, что генеральный подрядчик не обращался по переносу сроков действующего муниципального контракта.
— Работы ведутся. В процессе строительства были выявлены дополнительные объемы, которые не были учтены в проектной документации, — сказал глава города. — Большой объем при этом был связан с переустройством инженерных сетей. Каждый вид таких работ требует финансирования. Безусловно, ограничение поставок некоторых материалов, которые были заложены в проектных решениях, привело к корректировке проектной документации. Сейчас обновленная проектная документация проходит повторную государственную экспертизу.