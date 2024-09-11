К концу года по развязке у «Калины» запустят движение

— Работы ведутся. В процессе строительства были выявлены дополнительные объемы, которые не были учтены в проектной документации, — сказал глава города. — Большой объем при этом был связан с переустройством инженерных сетей. Каждый вид таких работ требует финансирования. Безусловно, ограничение поставок некоторых материалов, которые были заложены в проектных решениях, привело к корректировке проектной документации. Сейчас обновленная проектная документация проходит повторную государственную экспертизу.