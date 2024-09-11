Bild: Volkswagen с 2025 года отзывает гарантии занятости для своих сотрудников

«Ситуация на европейском рынке вызвана целым рядом проблем, совпадающими по времени и месту. Отказ от российской энергетики — одна из них. Также европейский автопром внезапно оказался в роли догоняющего — его опередили китайцы. ~Сегодня КНР предлагает более интересные с технологической точки зрения продукты по низким ценам.~ А вот “зеленая” экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной модели, так еще и с подорожавшими энергоносителями», — отметил Моржаретто.