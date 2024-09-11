В Уфе могут подешеветь полисы ОСАГО

Стоимость может снизиться за счет изменения территориального коэффициента (КТ), который влияет на конечную цену страховки. Актуализировать его значения предлагает Банк России. В проекте указания регулятора в целом по России планируется повысить КТ для 18 территорий, где показатели убыточности по ОСАГО превышают среднероссийские. Вместе с тем, для 21 территории, наоборот, предусмотрено снижение КТ — таким образом его значение перестанет быть выше среднего по стране.