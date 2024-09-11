Курорт «Новая Анапа» построят к 2032 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Краснодарского края. Планируется, что круглогодичный семейный курорт будет принимать более 2,8 млн туристов в год.
Номерной фонд курорта составит 15,3 тысячи единиц, пишет ТАСС. «Новая Анапа» появится в районе станицы Благовещенской между Черным морем и Кизилташским лиманом.
На курорте планируют построить в том числе центр парусного спорта, конгресс-центр для выставок и общественных мероприятий, музеи и коммерческие площади. Как отметили в региональном департаменте, это позволит сделать «Новую Анапу» центром спортивного, делового и событийного туризма.