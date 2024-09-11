Мэрия Перми объявила конкурс на обслуживание автобусных маршрутов

Как рассказали в мэрии, главным новшеством станет повышение требований к технике. Автобусы должны быть не старше 2024 года выпуска, иметь тревожные кнопки для обеспечения безопасности пассажиров и электронные маршрутоуказатели повышенной четкости. Для контроля работы кондиционеров должны быть установлены датчики температуры, которые будут передавать информацию в МКУ «Гортранс». При этом по предложениям пассажиров увеличивается количество валидаторов в салоне. Устанавливается требование к частоте их обновления, что должно положительно сказаться на актуальности стоп-листов. Автобусы также должны быть оснащены стеклопакетами, что позволит сделать работу систем отопления зимой более эффективной.