Мэрия Перми объявила конкурс на обслуживание автобусных маршрутов

«С момента заключения первых долгосрочных брутто-контрактов прошло уже почти четыре года. Контракты на обслуживание ряда маршрутов закончатся в 2025 году, а потому мы начинаем торги сейчас, чтобы перевозчики успели к ним подготовиться. В новых контрактах мы изменили ряд требований к перевозчикам и технике с учетом опыта взаимодействия с перевозчиками и отзывов от пассажиров», — рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.
Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году.
Как рассказали в мэрии, главным новшеством станет повышение требований к технике. Автобусы должны быть не старше 2024 года выпуска, иметь тревожные кнопки для обеспечения безопасности пассажиров и электронные маршрутоуказатели повышенной четкости. Для контроля работы кондиционеров должны быть установлены датчики температуры, которые будут передавать информацию в МКУ «Гортранс». При этом по предложениям пассажиров увеличивается количество валидаторов в салоне. Устанавливается требование к частоте их обновления, что должно положительно сказаться на актуальности стоп-листов. Автобусы также должны быть оснащены стеклопакетами, что позволит сделать работу систем отопления зимой более эффективной.
В мэрии рассказали, что новые контракты предполагают работу на ряде маршрутов автобусов особо большого класса — это сочлененные машины повышенной вместимости, работа которых предполагается на загруженных направлениях. В последний раз два таких автобуса курсировали по улицам Перми в 2019 году.
В сегменте большого класса также ожидаются изменения — для новых контрактов станет обязательным использование автобусов длиной более 11,5 метров. Таким образом, удастся не допускать работу на маршрутах двухдверных машин длиной 10,4 метра, которые номинально считаются большим классом, но имеют меньшую вместимость относительно двенадцатиметровых автобусов.
Обновляются и требования к экологичности автобусов. Ранее контрактами допускалась работа дизельных автобусов экологического класса евро-5. Теперь обязательным станет использование газомоторной или электрической техники всех классов вместимости, кроме малого.