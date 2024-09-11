Челябинцы считают, что минимальная зарплата должна превышать 48 тысяч рублей

Жители Челябинска считают, что минимальная зарплата в городе должна составлять 48,4 тыс. рублей. Это в два с лишним раза больше, чем фактический МРОТ (минимальный размер оплаты труда), который с учетом районного коэффициента составляет на Южном Урале 22,1 тыс. рублей.
Мнения работающих жителей российских регионов о подобающем МРОТ узнали представители рекрутингового сервиса Superjob. По данным опроса, самые большие зарплатные надежды у москвичей. Жители столицы убеждены, что просто неприлично платить человеку меньше 60,2 тыс. рублей в месяц. Фактический МРОТ в Москве — 29,4 тыс. рублей. На втором месте жители Хабаровска, оценившие минимальную достойную зарплату в 56 тыс. рублей.
Самые скромные запросы у жителей Рязани. Они считают, что минимальный размер платы труда должен составлять 45,8 тыс. рублей.