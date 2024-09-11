Челябинцы считают, что минимальная зарплата должна превышать 48 тысяч рублей

Жители Челябинска считают, что минимальная зарплата в городе должна составлять 48,4 тыс. рублей. Это в два с лишним раза больше, чем фактический МРОТ (минимальный размер оплаты труда), который с учетом районного коэффициента составляет на Южном Урале 22,1 тыс. рублей.