Три моста отремонтировали в Иркутске

— На Глазковском мосту необходимо было устранить колею асфальта, которая образовалась за время эксплуатации. Там проведена фрезеровка старого дорожного полотна, уложено новое покрытие в обоих направлениях. Кроме того, сейчас мы меняем железобетонные плиты на трамвайных путях. На данный момент работа выполнена на 50%, — отметил руководитель предприятия «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.