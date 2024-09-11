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Три моста отремонтировали в Иркутске

Большую часть работ проводили в ночное время, чтобы не создавать пробки.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске отремонтировали три мостовых перехода. По поручению мэра города Руслана Болотова, во избежание пробок, большая часть работ проводилась в ночное время. На Глазковском, Иннокентьевском и Ушаковском мостах обновили дорожное покрытие.

— На Глазковском мосту необходимо было устранить колею асфальта, которая образовалась за время эксплуатации. Там проведена фрезеровка старого дорожного полотна, уложено новое покрытие в обоих направлениях. Кроме того, сейчас мы меняем железобетонные плиты на трамвайных путях. На данный момент работа выполнена на 50%, — отметил руководитель предприятия «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.

Что касается Иннокентьевского моста, то там провели ремонт большими асфальтовыми картами. Сейчас идут работы по реконструкции парапета. В планах обновить барьерное ограждение. На мосту через Ушаковку провели Ямочный ремонт, теперь идет замена деревянного настила в пешеходной зоне.