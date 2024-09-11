Три моста отремонтировали в Иркутске

В Иркутске отремонтировали три мостовых перехода. По поручению мэра города Руслана Болотова, во избежание пробок, большая часть работ проводилась в ночное время. На Глазковском, Иннокентьевском и Ушаковском мостах обновили дорожное покрытие.
— На Глазковском мосту необходимо было устранить колею асфальта, которая образовалась за время эксплуатации. Там проведена фрезеровка старого дорожного полотна, уложено новое покрытие в обоих направлениях. Кроме того, сейчас мы меняем железобетонные плиты на трамвайных путях. На данный момент работа выполнена на 50%, — отметил руководитель предприятия «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.
Что касается Иннокентьевского моста, то там провели ремонт большими асфальтовыми картами. Сейчас идут работы по реконструкции парапета. В планах обновить барьерное ограждение. На мосту через Ушаковку провели Ямочный ремонт, теперь идет замена деревянного настила в пешеходной зоне.