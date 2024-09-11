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Власти Ростова решили расселить и снести доходный дом Калугина

Доходный дом Калугина в Ростове запланировали отдать под снос.
Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону решили расселить доходный дом Калугина, расположенный на Соколова, 6 (литер А). Постановление об этом от 9 сентября 2024 года можно найти на сайте городской администрации.

Здание на участке в 4098 кв. м. объявили аварийным и подлежащим демонтажу после «неисполнения собственниками требования о сносе». Теперь постройку собираются изъять с выкупом помещений.

Всего к изъятию планируют 17 квартир различной площади (от 21,7 до 67,6 кв. метров), а также 27 комнат (от 14,3 до 62,2 кв. метров).

— Специалисты должны провести оценку имущества. Если собственников не устроит размер выкупа, они смогут обратиться в суд, — говорится в документе.

Добавим, доходный дом на Соколова 1910 года постройки представляет собой образец гражданской архитектуры начала XX века, выстроенный в неоклассическом стиле. В 1913 году этим трехэтажным зданием с подвалом и многоскатной крышей владел Петр Егорович Калугин.

Напомним, ранее в донской столице на продажу выставили доходный дом Ворожейкина (Масалитиной) 1890 года постройки.

недвижимость