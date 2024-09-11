Власти Ростова решили расселить и снести доходный дом Калугина

Добавим, доходный дом на Соколова 1910 года постройки представляет собой образец гражданской архитектуры начала XX века, выстроенный в неоклассическом стиле. В 1913 году этим трехэтажным зданием с подвалом и многоскатной крышей владел Петр Егорович Калугин.