Собянин открыл первую очередь технопарка «ЗИЛ» в Москве

«Здесь на ЗИЛе реализуется масштабный проект. Мы начинали с одного проекта из трех этапов, сегодня запускается первый этап, буквально в первом квартале следующего года будет реализован второй. Здесь, на этой площадке, будет создано около 10 тысяч высокотехнологичных (рабочих) мест, в технопарке», — сказал Собянин.