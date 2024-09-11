Собянин открыл первую очередь технопарка «ЗИЛ» в Москве

«Здесь на ЗИЛе реализуется масштабный проект. Мы начинали с одного проекта из трех этапов, сегодня запускается первый этап, буквально в первом квартале следующего года будет реализован второй. Здесь, на этой площадке, будет создано около 10 тысяч высокотехнологичных (рабочих) мест, в технопарке», — сказал Собянин.
Он подчеркнул, что Москва активно развивает инновационные технологии и производство. Среди них промышленные площадки, специализированные зоны, промышленные кластеры и технопарки.
«В Москве уже 47 технопарков, в которых работают около 80 тысяч человек. Это малые и средние инновационные предприятия, которые составляют ядро инновационного развития Москвы и в значительной степени страны», — уточнил Собянин.
Мэр добавил, что также было принято решение построить еще один технопарк, который будет самым большим в Москве. Его площадь составит около 200 тысяч квадратных метров.
Как сообщается в материалах мэрии, реализация проекта создания технопарка «ЗИЛ» началась в 2019 году, она осуществляется за счет инвестора. Завершено строительство первой очереди технопарка — корпуса Б площадью 29,4 тысячи квадратных метров, в котором создано 2,6 тысячи новых рабочих мест. Основную часть шестиэтажного здания, более 75%, займут лаборатории и административные помещения будущих резидентов технопарка.
Строительство второй очереди технопарка — корпуса А общей площадью 84,5 тысячи квадратных метров планируется завершить в 2025 году. Помимо лабораторно-административных помещений в корпусе будут открыты коворкинг, фитнес-центр с крытым и открытым бассейнами, конгрессно-выставочный комплекс, музей и паркинги. В результате общая площадь технопарка «ЗИЛ» составит 114 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта составят не менее 13,5 миллиардов рублей.
Статус технопарка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество. С 2016 года объём инвестиций в развитие московских технопарков составил порядка 102 миллиардов рублей. На 1 рубль налоговых льгот приходится более 9,5 рублей частных инвестиций.