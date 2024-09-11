В Краснодаре желаемый МРОТ достиг 51 тысячи рублей

На втором месте по требованиям расположился Хабаровск, в котором желаемый МРОТ составляет 56 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 55,8 тыс. руб. В пятерку городов с самыми высокими требованиями также вошли Владивосток (55,7 тыс. руб.) и Екатеринбург (53,4 тыс. руб.). Самые низкие ожидания по МРОТ фиксируются в Рязани (45,8 тыс. руб.), Кирове и Липецке (по 46,7 тыс. руб.).