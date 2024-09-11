В Краснодаре желаемый МРОТ достиг 51 тысячи рублей

Аналитики отметили, что в Москве желаемый МРОТ достиг 60,2 тыс. руб., что в два раза превышает текущий уровень минимальной оплаты труда в столице — 29,3 тыс. руб. Запросы москвичей увеличились на 33% за последний год.
На втором месте по требованиям расположился Хабаровск, в котором желаемый МРОТ составляет 56 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 55,8 тыс. руб. В пятерку городов с самыми высокими требованиями также вошли Владивосток (55,7 тыс. руб.) и Екатеринбург (53,4 тыс. руб.). Самые низкие ожидания по МРОТ фиксируются в Рязани (45,8 тыс. руб.), Кирове и Липецке (по 46,7 тыс. руб.).
Опрос проводился в городах России с населением более 500 тыс. человек с 7 августа по 9 сентября 2024 года. Всего было опрошено 27,5 тыс. респондентов.