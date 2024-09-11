В Новосибирске возле МЕГИ построят отель и автомойку

Разрешение на строительство апарт-отеля мэрия Новосибирска выдала еще 25 октября 2023 года. 5 сентября разрешение продлили. Действует оно до 25 марта 2026 года.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации мэрии, апарт-отель займет земельный участок площадью чуть больше 3 тысяч квадратных метров. В здании будет пять этажей и 97 номеров.
Застройщик — ООО СЗ «Мега Апартс» зарегистрирован в ЕГРЮЛ с 2022 года. Директор компании — гражданин Российской Федерации Зарипов Динар Халитович. Уставной капитал предприятия — 10 тысяч рублей.
Разрешение на строительство автомойки выдано ИП Анохин А. С.. На площади в 3800 кв. метров будет построена автомойка самообслуживания на 15 постов. Ввести здание в эксплуатацию застройщик обязуется до 19 сентября 2027 года.