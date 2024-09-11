В Башкирии расселят 565 аварийных домов

Реализовать её планируют в шесть этапов. Для реализации мероприятий первого этапа на 2024 год предусмотрены средства в размере 134,2 млн рублей. Финансирование последующих этапов стартует после принятия нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
— Участниками первого этапа стали Уфа (два дома) и Бирск (четыре дома), общая площадь расселяемого жилья составляет 1 162 квадратных метра. Соглашения с администрациями муниципалитетов уже заключены, лимиты предоставлены, работа по переселению началась, — отметил и. о. министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.
Адресная программа позволит улучшить жилищные условия 14,7 тысячи человек, которые проживают в домах, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.
Кроме того, для решения проблемы предлагаются альтернативные варианты. Муниципалитетам рекомендуется отдавать предпочтение комплексному развитию территорий, где имеются аварийные дома. При заключении договоров с застройщиками в них должно быть включено обязательство о передаче в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан. В нынешнем году таким образом застройщики уже расселили 4 тыс «квадратов» аварийного жилья.
По итогам 2023 года Башкортостан вошёл в число регионов, которые досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На её реализацию направили более 1,7 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей — федеральные средства. С 2019 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» расселили порядка 9 тысяч человек из 112 тысяч кв. м аварийного жилого фонда.