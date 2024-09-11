В Башкирии расселят 565 аварийных домов

По итогам 2023 года Башкортостан вошёл в число регионов, которые досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На её реализацию направили более 1,7 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей — федеральные средства. С 2019 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» расселили порядка 9 тысяч человек из 112 тысяч кв. м аварийного жилого фонда.