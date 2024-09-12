В Приморье будут выпускать эндопротезы из титановых сплавов

Созданная в марте 2024 года компания «Рутил» создаст в городе Арсеньеве производство протезов в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». Производственный комплекс начнет работу в 2025 году с выпуска тазобедренных протезов собственной разработки, проектная мощность составит 50 тысяч изделий в год, сообщает ИА PrimaMedia.
По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в проект будет вложено свыше 100 млн рублей.
«Наша цель до 2027 года — занять 60% российского рынка по госзакупкам путем замещения импорта. С 2027 года планируем удовлетворять потребности госзакупок на 80%, а также освоить производство протезов коленного и локтевого суставов, начать работу по направлению детской ортопедии, выйти на рынки стран ЕЭАС, ЮВА и Индии», — сказал генеральный директор ООО «Рутил» Леонид Колесников.
Основными поставщиками сырья (титановых сплавов, сверхвысокомолекулярного полиэтилена и др.) станут российские компании.
Эндопротезы — это искусственные суставы, которые используются для замены поврежденных или больных суставов у людей. Они созданы с целью улучшения подвижности и снижения болевых ощущений у пациентов с заболеваниями или повреждениями суставов. Необходимость в эндопротезировании возникает, когда сустав становится непригодным для нормального функционирования.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Рутил» является АО «Аскольд» (Арсеньев), генеральным директором которого является Леонид Колесников.