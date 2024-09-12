В Приморье будут выпускать эндопротезы из титановых сплавов

Эндопротезы — это искусственные суставы, которые используются для замены поврежденных или больных суставов у людей. Они созданы с целью улучшения подвижности и снижения болевых ощущений у пациентов с заболеваниями или повреждениями суставов. Необходимость в эндопротезировании возникает, когда сустав становится непригодным для нормального функционирования.