Оленеводам Хабаровского края окажут финансовую поддержку для сохранения стада

Администрация Охотского округа объявила о начале приема заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе граждан, на возмещение части затрат по сохранению поголовья северных оленей, с помощью предоставления финансовой помощи из бюджета округа. Одним из условий предоставления субсидии является реализация продукции оленеводства на территории муниципалитета в течение года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Субсидии предоставляются на организацию ветеринарного обслуживания поголовья северных оленей, включая выезд специалистcта на место, а также на приобретение ветеринарных препаратов. Кроме того, деньги можно потратить на сопутствующие расходы: приобретение снегоходов, печей, временных жилищ, спецодежды, ГСМ, строительство загонов, установку изгородей и так далее.
— Мы можем покрыть до 100% понесенных затрат на сохранение поголовья северных оленей в Охотском округе. Главное, чтобы оленеводы и оленеводческие общины обратились к нам за субсидией. Всего у нас в этом году заложено в бюджет на эти цели порядка 450 тыс рублей, — уточнили в администрации Охотского округа.
Заявки принимаются с 16 по 20 сентября по адресу: рабочий поселок Охотск, ул. Ленина, д. 16, телефон (42141) 9−21−78, 9−22−24.