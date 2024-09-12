Оленеводам Хабаровского края окажут финансовую поддержку для сохранения стада

— Мы можем покрыть до 100% понесенных затрат на сохранение поголовья северных оленей в Охотском округе. Главное, чтобы оленеводы и оленеводческие общины обратились к нам за субсидией. Всего у нас в этом году заложено в бюджет на эти цели порядка 450 тыс рублей, — уточнили в администрации Охотского округа.