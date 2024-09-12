Проспект 60-летия Октября в Хабаровске обещают сдать досрочно

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук договорился с подрядчиком о досрочном завершении работ на участке проспекта 60-летия Октября от улицы Машинистов до Аэродромной. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно контракту, объект должен был быть сдан к 30 ноября, но строители пообещали сдвинуть сроки на конец сентября - начало октября.
По информации пресс-службы городской администрации, на сегодняшний день все работы на проспекте завершены на 80%. Дорожники трудятся на объекте весь световой день. На данный момент представители подрядной организации установили ливнеприемные лотки, которых тут никогда не было, подготовили основание и производят асфальтирование.
— До конца текущей недели уложим на объекте нижний слой асфальтобетонного покрытия, а на следующей начнём закатывать верхний. Он будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия, которое от обычно отличается повышенной изностойкостью. В конце сентября планируем полностью закончить проезжую часть, после чего подрядчик будет доделывать тротуары и устанавливать остановочные павильоны, — сказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Дмитрий Чеверда.
Кроме того, вдоль отремонтированного участка трассы будут установлены новые светофоры, а на самом дорожном полотне нанесут разметку. За качеством работ на всем протяжении ремонта дороги традиционно будут следить независимые эксперты, городское управление дорог и общественные организации.
Напомним, реконструкция проспекта 60-летия Октября стала возможна благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего же в этом году в Хабаровске благодаря федеральному финансированию в этом году должны привести в порядок 33 городские дороги. На ремонт трасс выделено порядка 1,433 миллиарда рублей. На сегодняшний день работы завершены на 20 участках и ещё 13 объектов находятся на стадии реконструкции.