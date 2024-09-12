Проспект 60-летия Октября в Хабаровске обещают сдать досрочно

Напомним, реконструкция проспекта 60-летия Октября стала возможна благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего же в этом году в Хабаровске благодаря федеральному финансированию в этом году должны привести в порядок 33 городские дороги. На ремонт трасс выделено порядка 1,433 миллиарда рублей. На сегодняшний день работы завершены на 20 участках и ещё 13 объектов находятся на стадии реконструкции.