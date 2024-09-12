В Хабаровске начали рассылать налоговые уведомления

В Хабаровске началась рассылка налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов. Транспортный, земельный и налог на имущество — одни из источников формирования бюджета города, которые обеспечивают социальные гарантии жителям Хабаровска, создают необходимые условия для жизнедеятельности учреждений образования, социальной сферы, культуры, физкультуры и спорта, реализации социальных программ, проведения мероприятий в области благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Уплату налога необходимо произвести не позднее 1 декабря.
Для удобства жителей города существуют разные способы внесения суммы налога: через личный кабинет налогоплательщика — физического лица на сайте или в мобильном приложении Федеральной налоговой службы (0+); на сайте «Госуслуги» (0+) по реквизитам, указанным в налоговом уведомлении; в МФЦ; в отделении связи «Почта России»; через банковский терминал; лично в банке, имея с собой налоговое уведомление; через онлайн-банк в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении.
Граждане, у которых есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, получают налоговые уведомления в электронном виде. В случае если уведомление не пришло по почте или в личный кабинет, необходимо самостоятельно обратиться в Управление ФНС России по Хабаровскому краю.