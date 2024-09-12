В Хабаровске начали рассылать налоговые уведомления

Для удобства жителей города существуют разные способы внесения суммы налога: через личный кабинет налогоплательщика — физического лица на сайте или в мобильном приложении Федеральной налоговой службы (0+); на сайте «Госуслуги» (0+) по реквизитам, указанным в налоговом уведомлении; в МФЦ; в отделении связи «Почта России»; через банковский терминал; лично в банке, имея с собой налоговое уведомление; через онлайн-банк в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении.