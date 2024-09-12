Названо, какие квартиры в челябинских новостройках продают чаще всего

Результаты своего исследования первичного рынка представил сервис «Авито Недвижимость», а опубликовал их «Коммерсант». Из них следует, что чаще всего среди челябинских предложений фигурируют новые двухкомнатные квартиры. Среди объявлений о продаже такие объекты занимают 37%.