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Названо, какие квартиры в челябинских новостройках продают чаще всего

Опубликован свежий анализ ситуации на рынке нового жилья на Южном Урале.

Опубликован свежий анализ ситуации на рынке нового жилья на Южном Урале.

Результаты своего исследования первичного рынка представил сервис «Авито Недвижимость», а опубликовал их «Коммерсант». Из них следует, что чаще всего среди челябинских предложений фигурируют новые двухкомнатные квартиры. Среди объявлений о продаже такие объекты занимают 37%.

На втором месте с результатом в 32% расположились предложения однокомнатных квартир, 18% рынка новостроек занимают предложения трехкомнатных квартир.

Меньше всего купить в новостройках предлагают квартиры-студии. Их доля равна всего 11%.

экономика
недвижимость