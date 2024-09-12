Еще один барак снесли на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске

В Хабаровске продолжается снос бараков на проспекте 60-летия Октября. На этот раз ликвидировали дом № 115. Раньше из аварийного здания переселили три семьи, пять получили выкупную стоимость ветхих квартир. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На данный момент на проспекте снесли восемь домов. На переселение улицы выделено 617 миллионов рублей. Новые квартиры получили 338 человек из 135 жилых помещений. Однако это еще не конец: новоселье ждут еще больше 100 семей из бараков.
«Сейчас мы ожидаем выделения дополнительных денежных средств. Их поступление позволит нам расселить еще порядка 103 квартир», — рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Вадим Варады.
В прошлом году был закончен первый этап адресной программы по переселению людей из аварийного жилья.