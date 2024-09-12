Ярмарка выходного дня пройдет в центре Екатеринбурга в выходные

В Екатеринбурге на площадт 1905 года с 14 по 15 сентября развернутся торговые ряды. В ярмарке выходного дня примут участие порядка 115 производителей сельскохозяйственной продукции из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также из Башкирии и Татарстана.
Жители и гости уральской столицы смогут приобрети свежие фрукты и овощи, ягоды, орехи, специи, мед, пергу, пыльцу и прополис с пасек Свердловской области и Башкирии.
В городской мэрии напомнили, что автомобильная парковка на центральной площади будет закрыта с 00.00 пятницы, 13 сентября, до 21.00 воскресенья, 15 сентября.