Ярмарка выходного дня пройдет в центре Екатеринбурга в выходные

В Екатеринбурге на площадт 1905 года с 14 по 15 сентября развернутся торговые ряды. В ярмарке выходного дня примут участие порядка 115 производителей сельскохозяйственной продукции из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также из Башкирии и Татарстана.