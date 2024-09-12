Владивостоку вернули лагерь «Юный приморец»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Приморье этим летом открылись смены федерального лагеря «Маяк». Лагерь «Маяк» — это бывшая база отдыха, которая принадлежала опальному бизнесмену и политику Сергею Сопчуку. В 2022 году ее передали в собственность государства, а в 2023 году она перешла всероссийскому детскому центру «Океан» по поручению президента Владимира Путина.