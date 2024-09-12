Владивостоку вернули лагерь «Юный приморец»

Прокуратура Приморья после обращения местных жителей обнаружила, что несколько детских лагерей во Владивостоке были незаконно приватизированы. В списке оказался «Юный приморец». Прошло больше года, но теперь, благодаря усилиям прокуратуры, место отдыха для детей официально передали Владивостоку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что на месте лагеря «Юный приморец» на Седанке появилась частная «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа». В феврале 2022 года здесь произошел пожар площадью в 1500 квадратных метров. После ЧП прокуратура организовала проверку.
«Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение об удовлетворении иска прокурора о возвращении в муниципальную собственность бывшего пионерлагеря “Юный приморец”, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В собственность Владивостокского округа вернулся земельный участок более 3,4 гектара и имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря. Ранее все это принадлежало «Владивостокской базе тралового и рефрижераторного флота».
Решение суда вступило в законную силу, его фактическое исполнение поставлено на контроль.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Приморье этим летом открылись смены федерального лагеря «Маяк». Лагерь «Маяк» — это бывшая база отдыха, которая принадлежала опальному бизнесмену и политику Сергею Сопчуку. В 2022 году ее передали в собственность государства, а в 2023 году она перешла всероссийскому детскому центру «Океан» по поручению президента Владимира Путина.