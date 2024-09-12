В Пермском крае за неделю литр бензина АИ-98 подорожал на один рубль

На автозаправках Прикамья рост сразу в 1 ₽ зафиксировали на высокооктановый бензин марки АИ-98 — с 75,34 до 76,34 ₽ На 12 коп. подрос литр бензина марки АИ-92 — с 53,31 до 53,53 ₽, АИ-95 на 8 коп. — с 58,07 до 58,15 ₽ за литр.