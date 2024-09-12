В Пермском крае за неделю литр бензина АИ-98 подорожал на один рубль

Росстат опубликовал потребительские цены на нефтепродукты с 3 по 9 сентября 2024 года. В Пермском крае итогам прошедшей недели средняя цена за литр бензина выросла на 21 коп. до 58,38 ₽
На автозаправках Прикамья рост сразу в 1 ₽ зафиксировали на высокооктановый бензин марки АИ-98 — с 75,34 до 76,34 ₽ На 12 коп. подрос литр бензина марки АИ-92 — с 53,31 до 53,53 ₽, АИ-95 на 8 коп. — с 58,07 до 58,15 ₽ за литр.
За литр дизельного топлива теперь приходится платить на 3 коп. больше — 67,30 ₽
Пермский край по средней цене на автомобильный бензин лидирует среди регионов Приволжского федерального округа России. Дорогой бензин в ПФО Росстат нашел в Нижегородской области — 57,95 ₽ за литр, Удмуртии — 57,13 ₽ за литр.
Средняя цена одного литра бензина в округе за неделю выросла на 13 коп. — 56,34 до 56,47 ₽
В России средняя цена одного литра бензина с 3 по 9 сентября выросла на 24 коп. — 58,12 до 58,36 ₽ Изменение цен на бензин Росстат зафиксировал в 74 регионах РФ. Наибольший недельный рост цен в Чечне и Москве — по +1,2%.