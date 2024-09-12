В Красноярске на берегу Енисея разрешили строить термальный комплекс

Он появится на улице Белинского, недалеко от Медуниверситета, на участке площадью 1,3 гектара, который находится в собственности у ООО «Мира». Компания построит четырехэтажное здание, два из которых — подземные. В нем также будут объекты общественного питания, офисы, подземная парковка и трансформаторная подстанция.
Напомним, ранее ООО «Мира» уже обращалось в департамент за разрешением на строительство, но к проекту были замечания. Сейчас они доработаны.
«Также застройщик взял на себя обязательство привести в порядок прилегающую территорию: сохранить деревья, модернизировать существующий фонтан, обустроить пешеходные дорожки и места для отдыха, провести освещение», — рассказали в департаменте градостроительства. Там отметили, что комплекс входит в число инвестпроектов к 400-летию Красноярска.