В Красноярске на берегу Енисея разрешили строить термальный комплекс

Он появится на улице Белинского, недалеко от Медуниверситета, на участке площадью 1,3 гектара, который находится в собственности у ООО «Мира». Компания построит четырехэтажное здание, два из которых — подземные. В нем также будут объекты общественного питания, офисы, подземная парковка и трансформаторная подстанция.