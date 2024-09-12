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В Омске к осени замечен рост цен на популярные продукты

Омские статистики представили данные об изменении цен на продовольственные товары в Омске и области в августе 2024 года. По подсчетам аналитиков, цены на продукты к осени выросли в среднем на 0,24%; а без учета овощей и фруктов — на 1,02%.

В то же время статистики отмечают, что минимальный набор продуктов стал для омичей дешевле.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Омской области в конце августа 2024 года составляла 5760,04 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом июля 2024 года его стоимость снизилась на 3,8%», — заявили в Омскстате.

Однако на некоторые, популярные, по мнению автора, продукты, цены выросли. Так, почти на несколько рублей стали дороже молоко и сливочное масло.

Как обратил внимание «СуперОмск», если 5 августа 2024 года литр молока 2,5 −3,2% жирности в Омске стоил в среднем 66,71 рубля, то к 9 сентября его стоимость достигла 69,03 рубля (+2,32 рубля); сливочное масло за тот же период достигло цены 808,88 рубля за килограмм, подорожав на 34,79 рубля, следует из данных Омскстата.