В Омске к осени замечен рост цен на популярные продукты

В то же время статистики отмечают, что минимальный набор продуктов стал для омичей дешевле.
«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Омской области в конце августа 2024 года составляла 5760,04 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом июля 2024 года его стоимость снизилась на 3,8%», — заявили в Омскстате.
Однако на некоторые, популярные, по мнению автора, продукты, цены выросли. Так, почти на несколько рублей стали дороже молоко и сливочное масло.
Как обратил внимание «СуперОмск», если 5 августа 2024 года литр молока 2,5 −3,2% жирности в Омске стоил в среднем 66,71 рубля, то к 9 сентября его стоимость достигла 69,03 рубля (+2,32 рубля); сливочное масло за тот же период достигло цены 808,88 рубля за килограмм, подорожав на 34,79 рубля, следует из данных Омскстата.