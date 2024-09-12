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В Самаре ООО «Жилсервис» отдали в управ­ление 1176 домов

Предприятие сменило организационно-правовую форму, а количество МКД под его управлением увеличилось втрое.

Городские власти оставили компанию «Жилсервис» в качестве УК для 1176 домов на территории Самарского района. Ранее в ее управлении находилось 385 многоквартирных домов. Организация стала обществом с ограниченной ответственностью, говорится в постановлении мэрии, опубликованном 12 сентября 2024 года.

Документ будет действовать до тех пор, пока жильцы домов не выберут себе новую управляющую компанию. Максимальный срок, указанный в постановлении, — 9 сентября 2025 года.

Ранее «СитиТрафик» сообщал, что МП «Жилсервис» ликвидируют.

Ксения Маянова.

ЖКХ