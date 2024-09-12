Городские власти оставили компанию «Жилсервис» в качестве УК для 1176 домов на территории Самарского района. Ранее в ее управлении находилось 385 многоквартирных домов. Организация стала обществом с ограниченной ответственностью, говорится в постановлении мэрии, опубликованном 12 сентября 2024 года.
Документ будет действовать до тех пор, пока жильцы домов не выберут себе новую управляющую компанию. Максимальный срок, указанный в постановлении, — 9 сентября 2025 года.
Ранее «СитиТрафик» сообщал, что МП «Жилсервис» ликвидируют.
Ксения Маянова.