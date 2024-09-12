Омичам начали массово рассылать налоговые уведомления

В 2024 году омичам планируется направить 715 тысяч налоговых уведомлений, из которых около 67% в электронном виде.
«Налоговые уведомления получат граждане для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц. Кроме того, налоговое уведомление может содержать расчет налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, по вкладам в банках и (или) с доходов, совокупная налоговая база по которым превышает 5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе омского УФНС.
При этом в Управлении добавили, что, согласно налоговому кодексу, если сумма налога меньше 300 рублей, уведомление не направляется. А жителям, имеющим доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также личный кабинет на Едином портале государственных услуг такие уведомления поступят в электронном виде. По почте они направляться не будут.
Заплатить налоги можно с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», через личный кабинет на портале Госуслуг и другими способами. Сделать это нужно не позднее 2 декабря 2024 года.