В Пермском крае расширят транспортную льготу для школьников и студентов

В Пермском крае расширят действие транспортной льготы в пригородных поездах для школьников и студентов. Краевой парламент рассмотрит распространение льготы на проезд для всех учащихся региона.
В Прикамье скидку 50% на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения с 1 сентября 2024 года по 15 июня 2025 года начали получать учащиеся государственных и муниципальных образовательных организаций.
После принятия законопроекта льгота начнет действовать на всех учащихся Пермского края вне зависимости от получения ими образования в государственных, муниципальных или частных образовательных организациях по программам общего, среднего профессионального или высшего образования.
Поправки в законопроект краевое Законодательное собрание рассмотрит на сентябрьском пленарном заседании.