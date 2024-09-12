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В Пермском крае расширят транспортную льготу для школьников и студентов

Льгота на проезд пригородными электричками будет действовать на всех учащихся Прикамья.

В Пермском крае расширят действие транспортной льготы в пригородных поездах для школьников и студентов. Краевой парламент рассмотрит распространение льготы на проезд для всех учащихся региона.

В Прикамье скидку 50% на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения с 1 сентября 2024 года по 15 июня 2025 года начали получать учащиеся государственных и муниципальных образовательных организаций.

После принятия законопроекта льгота начнет действовать на всех учащихся Пермского края вне зависимости от получения ими образования в государственных, муниципальных или частных образовательных организациях по программам общего, среднего профессионального или высшего образования.

Поправки в законопроект краевое Законодательное собрание рассмотрит на сентябрьском пленарном заседании.