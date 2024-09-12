Рост цен в Петербурге замедлился

В частности, речь идет о сезонной плодоовощной продукции, макаронных изделиях, йогуртах, куриных яйцах и сахаре. Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в августе составила 7,6 тыс. рублей. Это на 0,5% ниже, чем в июле.