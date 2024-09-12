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Рост цен в Петербурге замедлился

Непродовольственные товары подорожали на 1%.

В конце лета 2024 года рост цен в Петербурге замедлился. По информации Петростата, непродовольственные товары подорожали на 1%, услуги стали меньше стоить на 0,4%, продовольственные товары — на 0,2%, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

В частности, речь идет о сезонной плодоовощной продукции, макаронных изделиях, йогуртах, куриных яйцах и сахаре. Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в августе составила 7,6 тыс. рублей. Это на 0,5% ниже, чем в июле.

В целом, с начала года зафиксировано увеличение потребительских цен на уровне 4,48%, на продовольственные товары рост составил 3,41%.