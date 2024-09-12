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В Красноярске на Судостроительной в октябре построят дорогу

Сроки окончания работ обозначил губернатор.

В Красноярске началось строительство дороги от ул. Судостроительной до ул. Судостроительной, 27а. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Владислав Логинов. Дорога будет с освещением, тротуаром, светофором и переходом.

По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова завершить все работы необходимо в октябре.

О том, что дорога крайне нужна, говорили жители ул. Прибойной, 37.

— С жителями на встрече определили план работ по отводу воды и благоустройству прилегающей к домам территории. Решать обозначенные вопросы будем поэтапно, — отметил Владислав Логинов.