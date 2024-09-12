Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4 000 литров пива изъяли из оборота в Новосибирске

В магазине Октябрьского района Новосибирске сотрудники ФСБ России по Новосибирской области обнаружили контрабанду алкогольных напитков.

Продукция изъята из оборота. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На складе торговой точки было обнаружено более 4 000 литров пива и пивных напитков неизвестного происхождения. На товаре не было специальной маркировки (акциз), он также не значился в ЕГАИС, сопроводительные документы отсутствовали.

Алкогольная продукция была изъята и передана на хранение в АО «Росспиртпром». Деятельность предпринимателей, которые организовали оборот нелегальной алкогольной продукции, пресечена.

Летом в Новосибирске было обнаружено 25 тонн контрафактного алкоголя. На товаре так же отсутствовала маркировка, документы отсутствовали, как и регистрация в ЕГАИС. На нарушителей было возбуждено административное дело.

МК в Новосибирске писал, что пиво в регионе подорожало на 17%.