4 000 литров пива изъяли из оборота в Новосибирске

Продукция изъята из оборота. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
На складе торговой точки было обнаружено более 4 000 литров пива и пивных напитков неизвестного происхождения. На товаре не было специальной маркировки (акциз), он также не значился в ЕГАИС, сопроводительные документы отсутствовали.
Алкогольная продукция была изъята и передана на хранение в АО «Росспиртпром». Деятельность предпринимателей, которые организовали оборот нелегальной алкогольной продукции, пресечена.
Летом в Новосибирске было обнаружено 25 тонн контрафактного алкоголя. На товаре так же отсутствовала маркировка, документы отсутствовали, как и регистрация в ЕГАИС. На нарушителей было возбуждено административное дело.
МК в Новосибирске писал, что пиво в регионе подорожало на 17%.