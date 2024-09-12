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В Омске подскочили цены на бензин, дизель и газ

Резкий рост цены зафиксирован на газовое топливо, бензин АИ-98 и АИ-100.

Источник: Om1 Омск

Специалисты Омскстата выяснили, как менялись цены на все виды автомобильного топлива в августе 2024 года. Согласно отчёту статистиков, бензин, дизель и газ подорожали.

Так, средний рост стоимости бензина составил 1,35%. Марка бензина АИ-92 стала стоить дороже в среднем на 17 копеек, на конец августа цена поднялась до 50,64 рубля за литр. На 21 копейку подорожал бензин марки АИ-95, его стоимость в конце лета составила 55,09 рубля. Внушительнее всего прибавил в цене бензин АИ-98 и АИ-100, прирост по сравнению с июлем составил 6,48%, то есть 4,6 рубля. Стоимость этого бензина — 75,67 рубля.

Подорожало и дизельное топливо — на 14 копеек. Его стоимость к концу августа достигла в среднем 66,19 рубля за литр.

Ощутимо подорожал и газ для автомобилей. Цена выросла на 3,56 рубля (15,39%). Газовое топливо стало в среднем стоить 26,7 рубля.

топливо