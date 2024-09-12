В Омске подскочили цены на бензин, дизель и газ

Так, средний рост стоимости бензина составил 1,35%. Марка бензина АИ-92 стала стоить дороже в среднем на 17 копеек, на конец августа цена поднялась до 50,64 рубля за литр. На 21 копейку подорожал бензин марки АИ-95, его стоимость в конце лета составила 55,09 рубля. Внушительнее всего прибавил в цене бензин АИ-98 и АИ-100, прирост по сравнению с июлем составил 6,48%, то есть 4,6 рубля. Стоимость этого бензина — 75,67 рубля.