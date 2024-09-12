В Волгоградской области подешевели сезонные овощи и подорожало молоко

Ценники на продукты в магазинах Волгограда и области продолжают меняться. Некоторые товары резко дорожают, другие же становятся более доступными. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, эксперты проанализировали розничные цены в самых больших супермаркетах. Согласно данным специалистов, снизилась стоимость капусты (-8,1%), свеклы (-6,0%), огурцов (-5,9%), моркови (-4,9%), картофеля (-4,5%), яблок (-4,1%), бананов и лука (-1,8%).