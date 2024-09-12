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В Волгоградской области подешевели сезонные овощи и подорожало молоко

В волгоградских магазинах повысились цены на молочную продукцию.

Источник: Комсомольская правда

Ценники на продукты в магазинах Волгограда и области продолжают меняться. Некоторые товары резко дорожают, другие же становятся более доступными. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, эксперты проанализировали розничные цены в самых больших супермаркетах. Согласно данным специалистов, снизилась стоимость капусты (-8,1%), свеклы (-6,0%), огурцов (-5,9%), моркови (-4,9%), картофеля (-4,5%), яблок (-4,1%), бананов и лука (-1,8%).

При этом выросли цены на молочные продукты. Заметно подорожали молоко стерилизованное (+3,0%), творог (+2,9%), сметана (+2,4%), масло (+1,5%). Также наблюдается рост цен ан горячие обеды в кафе и столовых на 0,3%.