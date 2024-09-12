Самозанятым новосибирцам рассказали о правилах накопления пенсии

— Новосибирцы могут формировать свою будущую пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В текущем году минимальный размер взносов в регионе составляет 50 799 рублей. Такая сумма соответствует одному году страхового стажа и 1,0365 пенсионному коэффициенту. Максимальный размер добровольного взноса — 406 391 рублей. Уплатив его, можно получить 1 год страхового стажа и 8,3 пенсионных коэффициента, — информирует сайт.