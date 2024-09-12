Плановый ремонт на блоке № 2 Ростовской АЭС выполнили с опережением срока

В Ростовской области на 10 суток раньше срока завершили капитальный планово-предупредительный ремонт второго энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.
— 9 сентября энергоблок был включен в сеть, 11 сентября его вывели на номинальный уровень мощности. Капремонт вели с 24 июля, — говорится на сайте «Росэнергоатома».
Специалисты обновили основное оборудование реакторной установки, отремонтировали цилиндр высокого давления турбоагрегата и генератора, оборудование турбинного отделения и систем безопасности. Выполнили большой объем задач по модернизации.
Запуск объекта раньше срока позволит дополнительно выработать более 240 млн кВтч электроэнергии. Сейчас блоки атомной станции № 1, 2, 3 и 4 работают в штатном режиме. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.
В октябре 2024 года на Ростовской области АЭС начнется плановый ремонт энергоблока № 1, он завершится в 2025 году.