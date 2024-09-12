Более 120 млн раз пассажиры транспорта Москвы оплатили проезд с помощью биометрии

Ранее сообщалось, что тестирование возможности посадки на поезд при помощи биометрии на вокзалах и станциях начнется в России. В Центре биометрических технологий уточнили, что специалисты организации совместно с партнерами уже завершили этап лабораторных испытаний. Окончание всех проверок ожидается к концу этого года.