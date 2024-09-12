В России могут разрешить продажу алкоголя через интернет

В мире больше сотни стран, где нет никаких запретов на онлайн-торговлю спиртным — где эти запреты либо никогда и не устанавливались, либо были сняты. В частности, многие страны отменили такие ограничения в ковидный период, отмечает Артем Соколов. При этом он подчеркивает, что ни в одном из таких случаев не было всплеска потребления алкоголя. Кроме того, президент АКИТ добавляет, что ни в одной стране мира, где разрешена дистанционная продажа алкоголя, онлайн не стал основным каналом продаж. Согласно мировой статистике, через интернет продается в среднем около 4,4% винодельческой продукции, 2,6% крепкого алкоголя и 1,9% пивоваренной продукции — это та самая доля онлайн-продаж по отношению к традиционным розничным продажам. То есть, не более 10% в целом.