Размер единовременной материальной помощи увеличен с 10 до 15 тыс. рублей; размер финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости увеличен с 50 до 75 тыс. руб.
Размер финансовой помощи увеличен со 100 до 150 тыс. руб.
Выплаты пострадавшим от ЧС на территории Владивостока стали больше
Скорректирован порядок предоставления единовременных выплат гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Владивостокского городского округа.
Размер единовременной материальной помощи увеличен с 10 до 15 тыс. рублей; размер финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости увеличен с 50 до 75 тыс. руб.