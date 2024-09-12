Выплаты пострадавшим от ЧС на территории Владивостока стали больше

Размер единовременной материальной помощи увеличен с 10 до 15 тыс. рублей; размер финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости увеличен с 50 до 75 тыс. руб.



Размер финансовой помощи увеличен со 100 до 150 тыс. руб.