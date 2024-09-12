В Краснодаре спустя 8 лет ввели в эксплуатацию первый литер ЖК «Кино»

«Каждый завершенный проект, где есть обманутые дольщики, — это действительно праздник. Не только для тех, кто после долгих лет ожидания получил свои квартиры, но и для строителей, которые в любой ситуации продолжали работу, не останавливались и верили в успех. Это событие имеет большое значение для репутации региона, так как ЖК “Кино” считается одним из самых крупных проблемных объектов в крае. Проделана большая работа, но останавливаться нельзя — впереди второй этап завершения объекта и люди, которые ждут получения ключей», — прокомментировал президент AVA Group Ваган Арсенович Арутюнян.