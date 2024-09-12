В Краснодаре спустя 8 лет ввели в эксплуатацию первый литер ЖК «Кино»

«Каждый завершенный проект, где есть обманутые дольщики, — это действительно праздник. Не только для тех, кто после долгих лет ожидания получил свои квартиры, но и для строителей, которые в любой ситуации продолжали работу, не останавливались и верили в успех. Это событие имеет большое значение для репутации региона, так как ЖК “Кино” считается одним из самых крупных проблемных объектов в крае. Проделана большая работа, но останавливаться нельзя — впереди второй этап завершения объекта и люди, которые ждут получения ключей», — прокомментировал президент AVA Group Ваган Арсенович Арутюнян.
ЖК «Кино» считается одним из самых больших (площадь 15,7 тыс. кв. м) и сложных долгостроев Краснодарского края. Его начали строить в 2014 году. Проект бизнес-класса «Юг-ГарантСтрой» планировал сдать в 2016 году, но этого не произошло. Без квартир остались более 1 тыс. дольщиков. Еще через год застройщик заявил об отсутствии средств. На тот момент готовность зданий составляла 30−70%. С 2021 года инвестором и генеральным подрядчиком проекта является девелоперское подразделение AVA. На счету девелопера более 400 тыс. кв. м объектов незавершенного строительства, которые достроены и введены в эксплуатацию. Среди них Фреш, AVrorA, Зеленодар, Маршал, Rich House и другие.
Как отметил представитель застройщика «Альфа-СтройКомплект», жилой комплекс «Кино» является одним из крупнейших долгостроев в регионе. И то, что такой проект удается довести до завершения, — результат слаженной работы бизнеса и органов власти.
Руководитель девелоперского блока АVA в Краснодаре Алексей Самович сообщил, что строительство второго литера ЖК «Кино» также близится к завершению.